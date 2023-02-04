وزير الخارجية الماليزي: ماليزيا تستضيف قمة أسيان- مجلس التعاون الخليجي

أعلن وزير الخارجية الماليزي زامبري عبد القادر أن بلاده ستستضيف قمة أسيان- مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر أو أكتوبر من العام الجاري، حسبما أفادت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية اليوم السبت.



وقال زامبري لوسائل الإعلام الماليزية بعد اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) اليوم: "يقترح مجلس التعاون الخليجي على أسيان أن تستضيف ماليزيا القمة، وما زال الموعد قيد المناقشة".



وأوضح أن ماليزيا، التي منحتها أسيان التفويض لتكون لها الأمانة العامة لقمتي أسيان- مجلس التعاون الخليجي وأسيان- كندا، ستخلق تعاونا بين المنطقة والطرفين عبر الحوار.



وأقامت أسيان علاقات رسمية مع مجلس التعاون الخليجي منذ 1990، بينما ترجع العلاقات بين أسيان وكندا إلى فبراير 1977.



كما عقد زامبري اجتماعين جانبيين مع نظيره الفيتامي بوي ثانه سون ونظيرته من تيمور الشرقية أدالجيزا ماجنو لتعزيز العلاقات الثنائية.