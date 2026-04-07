تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي من النسخة الرابعة عشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات لعام 2026، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش حول العالم.

وتقام منافسات الدور ربع النهائي على مدار يومين، حيث تنطلق اليوم بأربع مباريات بواقع مباراتين في منافسات الرجال ومثليهما في منافسات السيدات، فيما تستكمل المنافسات غدًا الأربعاء بأربع مباريات كذلك.

وفي اليوم الأول من منافسات الدور ربع النهائي يلتقي مصطفى عسل، المصنف الأول على العالم، مع المكسيكي ليونيل كارديناس، المصنف الخامس عشر على العالم، فيما يلتقي دييجو إلياس، المصنف الثالث على العالم مع مروان الشوربجي، المصنف التاسع على العالم.

وفي منافسات السيدات تلعب هانيا الحمامي، المصنفة الأولى على العالم، مع مواطنتها فيروز أبو الخير، المصنفة الثامنة على العالم، فيما تعلب أمينة عرفي، المصنفة الثالثة على العالم مع اليابانية ساتومي واتانابي، المصنفة السابعة على العالم.

ويقام اليوم الثاني من منافسات الدور ربع النهائي غدًا الأربعاء، حيث يلتقي يوسف إبراهيم، المصنف السابع على العالم، مع بول كول، المصنف الثاني عالميًا، فيما يلعب كريم عبد الجواد، المصنف الرابع على العالم مع مواطنه محمد زكريا، المصنف الثامن عالميًا.

وعلى مستوى السيدات، وفي الدور ربع النهائي تلعب نور الشربيني، المصنفة الثانية على العالم مع الماليزية سيفاسانجاري سوبريمانيام، المصنفة السادسة على العالم، فيما تلعب الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة على العالم مع الإنجليزية جورجينا كيندي، المصنفة العاشرة على العالم.

وشهدت نسخة العام الحالي من البطولة مشاركة 64 لاعبًا ولاعبة من 24 دولة، يتنافسون على جوائز مالية تصل إلى 410,000 ألف دولار، في حدث يؤكد المكانة المتنامية لمدينة الجونة كإحدى أبرز الوجهات الرياضية على الساحة العالمية.

وتُعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أبرز البطولات البلاتينية بصفتها جزءًا من سلسلة بطولات «PSA World Series»، التي تضم نخبة من اللاعبين المصنفين عالميًا، وأكبر الجوائز المالية، وأقوى المنافسات في ملاعب عالمية مميزة.

وتُقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبدعم من عدد كبير من الرعاة مما يعكس أهمية البطولة ومكانتها.