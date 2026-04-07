حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتجاه الأقرب داخل النادي حاليًا يتمثل في الحصول على أرض بديلة، في ظل دراسة عدد من الخيارات المطروحة خلال الفترة الراهنة.

وأوضح المندوه، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة النادي تواصل بحثها لعدة مواقع تصلح كبدائل، مع استمرار الأمل في استعادة الأرض السابقة، مشيرًا إلى أن جميع السيناريوهات ما زالت مطروحة على طاولة النقاش.

وأضاف أن الاحتمال الأكبر يشير إلى الاستقرار على أرض بديلة، مع عدم استبعاد التوسع في البحث خارج نطاق القاهرة، بما يحقق مصلحة النادي على المدى الطويل.

وعلى صعيد آخر، أبدى عضو مجلس الإدارة سعادته بأجواء مباراة المصري، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري كان مميزًا، إلى جانب مناقشة ملف المكافآت مع الجهاز الفني، حيث تم الاتفاق مع جون إدوارد على رصد مكافآت استثنائية للاعبين.

ووجه المندوه رسالة إلى جماهير الزمالك، شدد خلالها على أن النادي قادر على تجاوز الأزمات، في ظل وجود منظومة عمل تسعى لإيجاد حلول مستمرة، داعيًا الجماهير إلى دعم النادي عبر التطبيق الرسمي والمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة، بما يسهم في مساندة الفريق خلال المرحلة المقبلة.