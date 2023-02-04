فرنسا تطالب بالشفافية بشأن دعم الصناعة الخضراء

من المقرر أن يتوجه وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل؛ للمشاركة في اجتماعات سيطالب خلالها بمزيد من الشفافية من إدارة الرئيس جو بادين بشأن دعم الصناعة الخضراء؛ لتجنب تصعيد التوترات التجارية عبر الأطلسي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وسيلتقي لومير، ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، مسؤولين أمريكيين من بينهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، في إطار رد فعل الاتحاد الأوروبي على قانون خفض التضخم الأمريكي.

فيما يشمل القانون نفقات جديدة وإعفاءات ضريبية بمقدار نحو 500 مليار دولار على مدار عقد.

وكانت فرنسا أحد من انتقدوا القانون الأمريكي علنا، وحذرت من أنه يمكن أن يعيد صياغة، على نحو جائر، قواعد العولمة وإبعاد الوظائف والاستثمار بعيدا عن أوروبا.

وعرضت الولايات المتحدة بالفعل ائتمانا ضريبيا للمركبات التجارية الأوروبية الصنع.

ويناقش الجانبان اتفاقا محتملًا بشأن المعادن والمواد الخام المهمة، حيث قد يتم التعامل مع الاتحاد الأوروبي كشريك تجارة حرة.