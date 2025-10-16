قتيل وجريحان في هجوم على شرق أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات المحلية يوم الأربعاء إن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب آخران في هجوم استهدف مدينة هورليفكا شرقي أوكرانيا.

وكتب دينيس بوشيلين، رئيس ما يسمى بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" المعين من قبل موسكو، على تطبيق تليجرام أن أوكرانيا نفذت الهجوم باستخدام راجمات صواريخ وطائرات مسيرة.

وأضاف أن أربعة مبان سكنية ومدرسة ومحطة مياه تعرضت لأضرار. وتسيطر روسيا على أكثر من 70% من إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا.

كما أصيب شخصان في هجوم بطائرة مسيّرة روسية على منطقة تشيرنيهيف شمال شرقي أوكرانيا، بحسب ما أفاد به مسؤولون.

وقال الحاكم فياتشيسلاف تشاوس على تليجرام إن مكتب بريد ومبنيين سكنيين وبنية تحتية مدنية أخرى تضررت في الهجوم الذي استهدف مدينة نيجين.

وفي منشور على فيسبوك، دعا عمدة نيجين، أوليكسندر كودولا، السكان إلى تخزين المياه وشحن هواتفهم وبنوك الطاقة في ظل الهجمات على البنية التحتية الحيوية.