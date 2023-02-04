رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة من محمد بن زايد لزيارة الإمارات

تسلم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رسالة خطية من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الإمارات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء اليوم السبت، وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي.

وأضاف البيان، أن الوزير الإماراتي سلم خلال اللقاء رسالة خطية إلى السوداني من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

وتضمنت الرسالة دعوة رسمية إلى السوداني لزيارة الإمارات، من أجل التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوثيق التعاون المشترك، على مختلف المجالات والصعد.

وتابع البيان، أن رئيس مجلس الوزراء حمل المبعوث الإماراتي شكره وتقديره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.