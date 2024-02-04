كشف ملابسات قيام 5 أشخاص بإضرام النيران في فيلا بالمقطم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 5 أشخاص؛ لإضرامهم النيران في فيلا وسرقة بعض محتوياتها بمنطقة المقطم.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود حريق داخل فيلا أحد الأشخاص بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الفيلا ووجود حريق داخل إحدى غرف النوم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص.

وأمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأضاف أحدهم أنه نظراً لعلمه بسفر مالك الفيلا اختمر فى ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك؛ استعان بباقى المتهمين، وأضراموا النيران بها لإخفاء آثار الواقعة ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي، ومشغولات ذهبية وزنت 850 جراما من متحصلات الواقعة.