حماية المستهلك: الفترة الماضية شهدت ارتفاعات غير مبررة في أسعار مختلف السلع

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات غير مبررة في أسعار مختلف السلع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الجهاز نظّم حملة مكبرة بمحافظة الجيزة، تضمنت مشاركة 50 مأمور ضبط قضائي.



وأوضح أن الحملة تمكنَّت من ضبط أربعة أطنان (4 آلاف كيلو جرام) سكر، في مخزن أحد المحال التجارية، بجانب ضبط سلع منتهية الصلاحية.



وأشار إلى أنّ صاحب المحل كان يبيع السكر بسعر يصل إلى 60 جنيهًا للكيلو جرام، موضحًا أن الجهاز طرح كميات السكر التي تم ضبطها على مواطني المنطقة بسعر 27 جنيهًا للكيلو جرام.



ولفت إلى العثور على كمية ليست بالكبيرة من الأرز، عليها غش تجاري من خلال البيع بأزيد من السعر.



وناشد السجيني، المواطنين، التواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أي مخالفة بخصوص السلع وأسعارها، لافتًا إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية في المحافظات لانتشارها بشكل أكبر، حيث يحاول الجهاز ضبط العمل في الأماكن التي لا يصل إليها الجهاز.