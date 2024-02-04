رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: الأمين العام للأمم المتحدة سيفتتح المؤتمر هذا العام

أعلن رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أنه من المقرر أن يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المؤتمر هذا العام.

وبرر رئيس المؤتمر كريستوف هويسجن هذا القرار في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالتطلع العالمي لأهم اجتماع لساسة وخبراء على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه على الرغم من أنه سيكون للنزاعات بأوكرانيا والشرق الأوسط دور مهم في المؤتمر المنتظر في الفترة بين 16 و18 فبراير الجاري، فإن هناك تطلعا للاهتمام بالنظام العالمي بشكل عام، موضحا أنه لهذا السبب من المقرر أن يتم الافتتاح من جانب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف أن الأمر يتعلق بالنسبة له خلال المؤتمر بسؤال: "كيف ننجح في ألا يتشرذم العالم في ظل كل هذه الأزمات، بل وأن نواصل منح فرصة للتعددية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

جدير بالذكر أن هويسجن كان مستشارا للشئون السياسية الخارجية للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لأعوام كثيرة، ثم كان ممثلا دائما لألمانيا لدى الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يضم مؤتمر ميونخ الدولي للأمن نحو 50 رئيس حكومة ودولة وكذلك 100 وزير من جميع أنحاء العالم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد افتتح المؤتمر من قبل في عام 2022.