الدفاع الجزائرية تعلن القضاء على 3 من مهربي المخدرات غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، القضاء على 3 من مهربي المخدرات المسلحين وتوقيف رابع بمحافظة بشار أقصى جنوبي غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "على إثر كمين بمنطقة غنامة بولاية بشار بالناحية (المنطقة) العسكرية الثالثة، تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك الجزائرية، مساء الأربعاء، من القضاء على 3 مهربين مسلحين من جنسية مغربية وتوقيف رابع".

وأوضحت أن هؤلاء "حاولوا استغلال الظروف المناخية (موجة برد وصقيع ورياح) التي تشهدها عدة مناطق لبلادنا للقيام بأعمالهم الإجرامية".

وكشفت أنه جرى خلال العملية "حجز 75 كج من المخدرات وبندقية صيد، ومنظار ميدان، و4 هواتف نقالة وأغراض أخرى".

وذكرت الدفاع الجزائرية أن العملية جاءت "في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة".

ونشرت على حسابها الرسمي في فيسبوك، صورة الشخص المقبوض عليه، إلى جانب المواد المضبوطة خلال العملية التي وصفتها بـ"النوعية".

وفي بيان لاحق، أعلنت الدفاع الجزائرية أنه ومواصلة للعملية نفسها تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي "بأماكن متفرقة في هذه المنطقة من استرجاع 447 كغ من الكيف المعالج (مخدرات)".

واعتبرت أن ما تم حجزه "يؤكد نية هذه المجموعة الإجرامية في إغراق بلادنا بهذه السموم".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المغربية بخصوص ما ذكره بيان وزارة الدفاع الجزائرية.