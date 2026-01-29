البديل الألماني يطالب برلين بوقف مؤقت للهجرة والتجنيس

طالبت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، الحكومة الألمانية بـ "وقف مؤقت للهجرة والتجنيس"، أي تعليق عمليات التجنيس.

وفي أعقاب بيان للحكومة ألقاه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البرلمان اليوم الخميس، قالت رئيسة ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني بعد كتلة الاتحاد المسيحي إنه لكي تستعيد ألمانيا قوتها الاقتصادية، يجب إنهاء الهجرة الجماعية، وعكس مسارها إن أمكن ذلك.

يُذْكَر أن الاتحاد المسيحي يتكون من حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وطالبت فايدل بفرض رقابة صارمة على الحدود بدون استثناءات، ورد اللاجئين القادمين من على الحدود، وتنفيذ عمليات ترحيل صارمة، بالإضافة إلى "إزالة الحوافز الاجتماعية والمالية للهجرة".كما رأت أنه يجب التراجع عن "التحول المدمر في مجال الطاقة" والخروج من سياسات حماية المناخ.

واتهمت فايدل ميرتس بالمبالغة في مدح نفسه، مشيرة إلى أن الاتحاد المسيحي منقاد داخل الائتلاف الحكومي من "الحزب الاشتراكي المعادي للإنجاز".

وأضافت أن الحكومة وافقت على جبل هائل من الديون الخاصة التي يتم إخفاؤها تحت مسمى الصناديق الخاصة.

وحذرت من نقص وشيك للغاز في قطاع الطاقة ما قد يؤدي إلى عمليات إغلاق قسرية وخيمة العواقب، وقالت:" كل هذه التناقضات الغريبة، والادعاءات الكاذبة، والخيالات هي السبب في أن ألمانيا وهذه الحكومة لم تعد تُؤخذ على محمل الجد في العالم".