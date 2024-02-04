بن غفير يهاجم بايدن ويثير انتقادات واسعة في إسرائيل

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرا أنها «تضر بالمجهود الحربي» لبلاده، ما أثار عاصفة من الانتقادات في تل أبيب.

جاء ذلك في مقابلة لبن غفير، وهو زعيم حزب «عوتسما يهوديت» (قوة يهودية) المتطرف، مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الأحد.

وقال بن غفير، إنه يعتقد أن إدارة بايدن «تضر بالمجهود الحربي الإسرائيلي»، ويعتقد أن «المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب سيمنح إسرائيل يدًا أكثر حرية للقضاء على حماس».

وأضاف: «بدلاً من أن يقدم (بايدن) لنا الدعم الكامل، فهو مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة - التي تذهب إلى حماس. لو كان ترامب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفاً تماماً».

وجدد بن غفير دعوته إلى الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، قائلًا: «تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى أماكن حول العالم من خلال الحوافز المالية هو الحل الإنساني الحقيقي».

وبحسب ما نشرته وكالة «الأناضول»، خلفت تصريحات بن غفير انتقادات شديدة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، منهم من اعتبرها أنها «تسبب ضررا كبيرا» لعلاقات إسرائيل الخارجية والاستراتيجية.

وقال الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس: »يجوز أن تكون هناك خلافات، حتى مع أكبر وأهم حليف لنا (الولايات المتحدة)، ولكن يجب أن تتم في المنتديات ذات الصلة وليس من خلال تصريحات غير مسؤولة في وسائل الإعلام».

واعتبر في تدوينة على منصة «إكس» أن تصريحات بن غفير «تضر بالعلاقات الاستراتيجية لدولة إسرائيل وأمن الدولة والمجهود الحربي في هذا الوقت»، مضيفًا: «بدلا من أن يتعامل بن غفير مع قضايا الأمن الداخلي، فإنه يسبب ضررا كبيرا لعلاقات إسرائيل الخارجية».

من جانبه، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تدوينة على منصة «إكس»: «المقابلة التي أجراها بن غفير مع صحيفة وول ستريت جورنال تمثل ضررا مباشرا لمكانة إسرائيل الدولية، وضررا مباشرا للمجهود الحربي، وضررا لأمن إسرائيل، وفوق كل شيء تثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية».

ودعا لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى «كبح جماح» بن غفير، مستدركا: «لكن نتنياهو ليس لديه سيطرة على المتطرفين في حكومته».

بدوره، قال عضو الكنيست ناؤور شيري من حزب «هناك مستقبل» بزعامة لابيد: «لم يكتف بن غفير بالضرر الهائل للأمن الداخلي والآن يتسبب في ضرر سياسي دولي لإسرائيل»، وفق ما نقلت صحيفة «معاريف» العبرية.

يشار أنه في يناير الماضي، نددت الخارجية الأمريكية، بتصريحات وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، الإسرائيليين الداعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ووصفتها بأنها "تحريضية وتفتقر للمسؤولية".

وفي أكثر من مناسبة أكد الرئيس الأمريكي ضرورة أن تحكم السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.