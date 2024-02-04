المستشار الألماني يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي الجديد غدا

يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين غدا الاثنين، رئيس وزراء فرنسا الجديد جابرييل أتال في أول زيارة يقوم بها لألمانيا منذ توليه مهام منصبه.

يذكر أن أتال (34 عاما) الذي صعد السلم السياسي سريعا، تم تعيينه قبل 4 أسابيع من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كرئيس وزراء جديد، خلفا لرئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن.

ومن المتوقع أن تتركز محادثات أتال مع شولتس، على العلاقات الألمانية الفرنسية إلى جانب الأزمات الدولية الراهنة.

وشرع البلدان في العمل مجددا منذ فترة على تحقيق تعاون أفضل وذلك بعد تصاعد التوترات والخلافات بينهما منذ أكثر من عام. وكانت ألمانيا وفرنسا توصلتا في ديسمبر الماضي، إلى اقتراح مشترك بشأن إصلاح قواعد الديون في الاتحاد الأوروبي وذلك بعد اختلافات في مواقف البلدين استمرت على مدار فترة طويلة.

وتمكن البلدان أيضا في الخريف الماضي من تسوية الخلافات بينهما فيما يتعلق بإصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي الذي كان مثار جدل.

كما يعتبر خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رثاء رئيس البرلمان الألماني الراحل فولفجانج شويبله، والذي ألقى ماكرون جزءا منه باللغة الألمانية، بمثابة انفتاح لتحقيق تواصل أفضل مع برلين.

ومن خلال تعيينه أتال على رأس الحكومة، يأمل الرئيس ماكرون في أن تتمكن حكومته المنتمية إلى تيار الوسط من الصمود بشكل أفضل في الانتخابات الأوروبية المقبلة أمام تيار اليمين القومي المتطرف بزعامة مارين لوبان الذي يتصدر نتائج استطلاعات الرأي حتى الآن.

كما يأمل ماكرون في أن يتمكن أتال من تحقيق أغلبيات ثابتة لمشاريع الحكومة في البرلمان بشكل أفضل من سلفته.

تجدر الإشارة إلى أن معسكر ماكرون لا يملك في البرلمان الأغلبية المطلقة منذ انتخابات البرلمان عام 2022، ومن ثم فهو في حاجة إلى أصوات المعارضة الأمر الذي جعل العديد من مشروعات القوانين الكبيرة بمثابة اختبار صعب بالنسبة للحكومة.