 أسامة كمال: مؤشرات على مزيد من الانخفاض في سعر الدولار بالسوق الموازية لأقل من 50 جنيها - بوابة الشروق
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أسامة كمال: مؤشرات على مزيد من الانخفاض في سعر الدولار بالسوق الموازية لأقل من 50 جنيها

أحمد علاء
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 9:26 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 9:26 م

قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك مؤشرات على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية لأقل من 50 جنيهًا.

وأضاف خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن هناك أسبابا محتملة لهذا الانخفاض مثل المعلومات عن المشروع الاستثماري بمدينة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، أو قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر

وتساءل عما يمكن أن يقود هذا الانخفاض في سعر الدولار، إلى حدوث انخفاضات في أسعار السلع، أسوة بالارتفاعات الأخيرة التي ضربت السلع مع وصول سعر الدولار لأكثر من 70 جنيهًا.

وأوضح أن الانخفاض في سعر الدولار أثار تعجب المواطنين اليوم، كما قابلوه أيضًا بالدعاء لأن تعبر مصر هذه الأزمة بعيدًا عن شماتة جماعة الإخوان التي روجت بأن مصر في طريقها للانهيار.

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