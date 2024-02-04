المنشاوي يتفقد القرية الأولمبية بجامعة أسيوط ويتابع معسكر كلية التربية الرياضية

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، جولة بالقرية الأولمبية لمتابعة أنشطتها، وفعالياتها المختلفة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي للعام الجامعي 2024-2023، والمتنوعة بين الأنشطة الفنية، والثقافية، والاجتماعية، والمعسكرات الطلابية، والمسابقات، والندوات، وغيرها، والهادفة إلى النهوض بالعقل، والوجدان لدى الطلاب، وتنمية قدراتهم المختلفة، واكتساب خبرات جديدة.

وتفقد رئيس جامعة أسيوط، فعاليات المعسكر الطلابي، الذي تقيمه كلية التربية الرياضية بالجامعة في القرية الأولمبية لطلاب الفرقة الثالثة، والذي انطلقت أعماله في 30 من يناير، والمستمرة حتى 5 من فبراير، تحت إشراف الدكتور عماد سمير عميد الكلية، والذي يضم أنشطة مختلفة تشمل عددا من البرامج الثقافية، والاجتماعية، وبرامج التربية الحركية، والخدمة العامة، والإسعافات الأولية، إلى جانب تدريبات؛ للتعامل مع الإصابات الرياضية.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي الطلاب، بضرورة الإفادة من المعسكرات التي تقيمها الجامعة، وممارسة الأنشطة المختلفة التي تنمي مهاراتهم، بوصفها من الوسائل المهمة؛ لاكتسابهم المهارات المختلفة، وصقل، وتكوين شخصياتهم، وتعويدهم على تحمل المسئولية؛ كما إنها تعد فرصة مهمة لهم؛ لاستغلال أوقات فراغهم في أعمال مفيدة لهم، ولجامعتهم، ومجتمعهم.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح قراعة المشرف العام على القرية الأولمبية بالجامعة، والدكتور مصطفى السباعي وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن القرية الأولمبية بجامعة أسيوط تقدم عددا من الأنشطة الطلابية، والألعاب الرياضية المتميزة لمرتاديها من داخل، وخارج الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي للعام الجامعي 2023-2024، والمتنوعة بين الأنشطة الفنية، والثقافية، والاجتماعية، والمعسكرات الطلابية، والمسابقات، والندوات، وغيرها، والهادفة إلى النهوض بالعقل، والوجدان لدى الطلاب، وتنمية قدراتهم المختلفة، واكتساب خبرات جديدة.