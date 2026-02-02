حماس تعلن استكمال الاستعدادات لتسليم السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، اليوم الاثنين، استكمال الإجراءات اللازمة بالجهات الحكومية والإدارية تمهيدا لتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سند»، قالت الحركة إن «لجنة من الفصائل والعشائر والمجتمع المدني ستشرف على تسليم الجهات الحكومية والإدارية للجنة إدارة القطاع».

ودعت جميع الأطراف إلى تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة؛ من أجل البدء في عملية التعافي بعد عامين من الحرب.

من جهته، أفاد عضو في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة الأحد، بوجود «إشكاليات ومعوقات فنية» تمنع وصول أعضاء اللجنة إلى القطاع اليوم الاثنين، عبر معبر رفح البري.

وقال عضو اللجنة عائد ياغي، في تصريحات صحفية: «هناك إشكاليات ومُعيقات فنية تمنع وصول أعضاء اللجنة الإدارية المتواجدين في القاهرة إلى غزة، ونأمل أن نتمكن من الوصول خلال الأيام القليلة القادمة».

ولم يذكر ياغي طبيعة تلك الإشكاليات الفنية.

من جهته، قال عضو آخر في اللجنة - رفض الكشف عن اسمه - لوكالة أنباء «شينخوا» إنه «حتى الآن لم يتم توفير مقر لعمل اللجنة، ومن المرجح أن يتم استئجار قطعة أرض أو مبنى في مدينة غزة للعمل في القريب العاجل».

وأشار عضو اللجنة المكونة من 15 شخصًا، وجميعهم من سكان القطاع، إلى عدم وجود «موازنات تشغيلية لعمل اللجنة، إذ لم تستلم حتى اللحظة أي أموال للدعم».

وتابع أن اللجنة ستعقد فور وصولها إلى قطاع غزة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والجهات الحكومية في غزة لترتيب عملية تسليم الوزارات والمكاتب الحكومية لمباشرة عملها.



