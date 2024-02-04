إزالة تعديات على 328 فدانا في الزينية بالأقصر

قال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، إنه في ضوء أعمال الموجة 22 تم تنفيذ إزالات لحالتي تعدِ على أملاك الدولة بالتسوية والزراعة.



وأوضح الهواري، أن الحالة الأولى كانت على مساحة 320 فدان أملاك دولة وبدون ترخيص، والثانية على مساحة 200 متر مربع بالتعدي بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية "ملف تقنين".



وأشار إلى أن أعمال الحملة تمت بقيادة نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وبمشاركة رؤساء وسكرتيري القرى بالمركز، والإدارة الهندسية، والإدارة الزراعية، والمتابعة الميدانية، والحملة الميكانيكية، وبالتنسيق مع قوة تأمين من مديرية أمن الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وأكد رئيس المدينة، استمرار إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة لنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.