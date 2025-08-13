ارتفاع جديد للأسهم الأمريكية مع موجة صعود للأسواق العالمية

ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات ظهيرة اليوم الأربعاء لتظل قريبة من مستوياتها القياسية بعد موجة صعود عالمية حفزتها آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0%، ليقترب من أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 339 نقطة، أي 8ر0%، بحلول الساعة الثانية عشرة و34 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما فقد مؤشر ناسداك المجمع مكاسبه الصباحية ليستقر عند مستواه في ختام تعاملات أمس.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في سوق السندات، مع تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة هذا العام في اجتماعه القادم في سبتمبر. ويمكن لانخفاض أسعار الفائدة أن يعزز الاستثمار والاقتصاد، إذ يقلل تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات الأمريكية لشراء المنازل أو السيارات أو المعدات، مع أنه قد يفاقم التضخم.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم في أولى جلسات تداولها بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي أمس، والتي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وقفز مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 6ر2%، وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 3ر1%، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1ر1%.

كما ارتفعت المؤشرات في أوروبا، وإن كانت التحركات أكثر تواضعًا بعد أن أتيحت لها فرصة التداول على خلفية بيانات التضخم الأمريكية في فترة ما بعد الظهر السابقة. وحقق مؤشر داكس الألماني ارتفاعا بنسبة 7ر0%، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 7ر0%.

وفي بورصة وول ستريت، ساهمت الآمال في انخفاض أسعار الفائدة في تهدئة الانتقادات الموجهة لارتفاع تكلفة سوق الأسهم الأمريكية بشكل كبير بعد قفزتها الكبيرة منذ أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في أبريل.

وإحدى الطرق التي يمكن للشركات من خلالها جعل أسعار أسهمها تبدو أقل تكلفة هي تحقيق نمو قوي في الأرباح، وكانت شركة برينكر إنترناشونال أحدث شركة تُعلن عن نتائج أفضل من توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة المالكة لعلامة تشيليز التجارية إنها شهدت زيادة في عدد الزبائن الذين يأتون إلى مطاعمها، كما أنها تُحقق أرباحًا أكبر من كل دولار من المبيعات.

وارتفع سهمها بنسبة 1ر17% منذ بداية العام الحالي، وتذبذب بين المكاسب والخسائر في تعاملات اليوم. وكان آخر ارتفاع له بنسبة 8ر2%.

ارتفع سهم هانز براندز بنسبة 2ر4% بعد إعلان موافقتها على عرض الاستحواذ من شركة جيلدان أكتيف وير مقابل 2ر2 مليار دولار نقدًا وأسهم في جيلدان. وستدمج الصفقة هانز براندز، ومقرها نورث كارولينا، مع جيلدان الكندية، وقد ارتفع سهم جيلدان المتداول في الولايات المتحدة بنسبة 7ر10%.