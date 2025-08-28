الحوثي تنفي استهداف قياداتها: جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها

نفت جماعة الحوثيين، الأنباء التي تم تداولها حول استهداف قيادات خلال العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة صنعاء اليوم.

وقالت في بيان عبر منصة X مساء اليوم نقلا عن مصدر مسئول بالجماعة إن «حقيقة ما جري على الأرض هو استهداف مباشر لأعيان مدنية، ويمثل هجومًا على الشعب اليمني بأكمله، وذلك بسبب مواقفه الراسخة في دعم قطاع غزة الذي يواجه إبادة وتجويع على مرأى ومسمع من العالم».

وأكد أن جولة العدوان الصهيوني الجديدة «فاشلة كسابقاتها»، مشددا على أن العمليات اليمنية والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وأضاف أن «يد الشعب اليمني القوية بقوة الله ستطال مجرمي الحرب الصهاينة بإذن الله».

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بشن أكثر من 10 غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل ليس لديها معلومات حتى الآن حول مدى نجاح عمليات الاغتيال التي تم تنفيذها من خلال الغارات على صنعاء.

