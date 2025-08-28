طالبان تتهم باكستان بشن غارات جوية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين

قال مسؤولون وشهود اليوم الخميس، إن غارات جوية ألقت حكومة طالبان الأفغانية فيها باللوم على جارتها باكستان، استهدفت مقاطعتين شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين وتدمير عدة منازل.

ونددت وزارة الخارجية في حكومة طالبان بالغارات التي وقعت أمس الأربعاء، في مقاطعتي ننجرهار وخوست، واصفة إياها بـ "فعل استفزازي" ارتكبته باكستان، وقامت باستدعاء السفير الباكستاني في كابول.

ولم تعلق الحكومة الباكستانية أو الجيش على الهجمات المزعومة.

وسبق لكابول اتهام باكستان بشن غارات جوية في أفغانستان ضد معاقل مشتبه بأنها تابعة لطالبان باكستان، وهي جماعة مسلحة محظورة في باكستان وتحملها مسؤولية بعض الهجمات الإرهابية الأكثر دموية في ذلك البلد.

واتهمت كابول في ديسمبر 2024 باكستان بتنفيذ غارات جوية ضد معاقل مشتبه في انها تابعة لطالبان باكستان في مقاطعة بكتيكا.

كما لم تعترف باكستان بتلك الضربات في ذلك الوقت. وادعت كابول أنها ضربت عدة نقاط داخل باكستان انتقاماً لذلك.