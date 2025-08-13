فون دير لاين: تعزيز أرضية مشتركة مع أمريكا بعد المكالمة مع ترامب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد عززوا أرضيتهم المشتركة قبل القمة المقررة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في آلاسكا بعد غد الجمعة.

وكتبت على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي بعد مكالمة عبر الفيديو شارك فيها ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف الناتو مارك روته "اليوم أوروبا والولايات المتحدة وحلف الناتو عززوا الأرضية المشتركة من أجل أوكرانيا. سنبقى في تنسيق وثيق. لا أحد يريد السلام أكثر منا، سلاما عادلا ودائما".

وتحدثت فون دير لاين عن " مكالمة جيدة جدا "، تبادلوا خلالها وجهات النظر بشأن الاجتماع الثنائي القادم في آلاسكا. كما تحدث روته عن "مكالمة عظيمة".

وكتب روته على موقع "اكس" "نحن متحدون في الدفع من أجل إنهاء هذه الحرب الرهيبة ضد (أوكرانيا) وتحقيق سلام عادل ودائم. نقدر قيادة (دونالد ترامب) والتنسيق الوثيق مع الحلفاء. الكرة الآن في ملعب بوتين".

وكان الهدف من المشاورات بين القادة الأوروبيين مع ترامب وزيلينسكي هو إيجاد رؤية مشتركة مع ترامب للاجتماع مع بوتين.