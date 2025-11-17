سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب راعي ماشية لبناني ونفق نحو 30 من أغنامه، الاثنين، بانفجار قنبلة ألقتها مسيّرة باتجاههم في بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية (رسمية) بأن "خليل إبراهيم القادري أصيب بجروح طفيفة، ونفق نحو 30 رأسا من الأغنام جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة، أثناء رعيه لماشيته في منطقة عزرائيل جنوب بلدته كفرشوبا".

وقالت الوكالة إن "عناصر من الجيش اللبناني وعناصر من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) حضرت فورا إلى المكان للاطلاع على ما جرى".​​​​​​​

وحتى الساعة "15:25 ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.

وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024، ما خلف مئات القتلى والجرحى.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، ثم تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.