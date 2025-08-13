 استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال مدينة غزة ووسط القطاع - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025 8:08 م القاهرة
استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال مدينة غزة ووسط القطاع

وفا
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 7:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 7:50 م

استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في استهداف الاحتلال المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، وشمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، بأن ثلاثة شهداء وصلوا إلى المستشفى نتيجة استهداف مجموعة مواطنين بصاروخ من طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة الحكر جنوب مدينة دير البلح.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات غزة، استشهاد 81 فلسطينيًّا منذ فجر اليوم بينهم 45 في مدينة غزة.

