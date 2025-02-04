الخارجية: بدء الترتيبات التمهيدية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

أعلن السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن «بدء الترتيبات التمهيدية لاستضافة مصر مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة»، مشيرا إلى لقاء الدكتور بدر عبد العاطي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار، سيخريد كاخ، منذ أيام بالقاهرة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن الحديث المبدئي دار حول الترتيبات والإطار العام للمؤتمر وأهدافه، موضحا أنه كان الاجتماع الأول؛ لكن العناصر الرئيسية التي يستهدفها المؤتمر تتمثل في التعافي المبكر من خلال عمليات إزالة الركام وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن التفاصيل كافة سيجري الترتيب لها عبر سلسلة اجتماعات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد المؤتمر؛ لكن هناك رغبة أكيدة من مصر لعقده في أقرب فرصة ممكنة؛ جراء الأوضاع الكارثية في غزة، والتي تتطلب العمل سريعا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن أحد مخرجات الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، الذي شارك فيه وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر ومنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية؛ كان توجيه خطاب مشترك إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سُلم بالأمس.

وأوضح أن الخطاب تناول تأكيد ثوابت الموقف العربي من القضية الفلسطينية، وأهمية التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وبقاء الفلسطينيين على أرضهم، مع إيجاد مسار لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.