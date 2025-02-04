ممثل روسيا الخاص بالشرق الأوسط: ندعم موقف مصر والأردن في رفضهما تهجير الشعب الفلسطيني

- مبادرة السلام العربية تمثل أساسًا عادلًا ومتوازنًا لحل القضية الفلسطينية والتوافق الوطني هو السبيل الوحيد لحل الأزمات في الدول العربية

أكد ميخائيل بوجدانوف ليونيدوفيتش، الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على دعم روسيا الاتحادية بقوة لمواقف كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الرافضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه لا سلام أو استقرار في المنطقة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما أكد أن المبادرة العربية للسلام تمثل أساسًا عادلًا ومتوازنًا للتوصل إلى حل شامل ونهائي للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له مع ميخائيل بوجدانوف ليونيدوفيتش، الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى روسيا الاتحادية، تلبيةً للدعوة الواردة من رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي.

وفي مستهل اللقاء، قدم بوجدانوف ليونيدوفيتش التهنئة لمحمد بن أحمد اليماحي بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية تنظر إلى زيارة وفد البرلمان العربي باهتمام بالغ، كونها الزيارة الأولى على هذا المستوى.

كما تطرق بوجدانوف ليونيدوفيتش إلى التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن التوافق الوطني الداخلي يمثل الأساس الوحيد للتوصل إلى حلول نهائية ومستدامة لما تشهده بعض الدول العربية من أزمات، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم روسيا لتحقيق هذا التوافق على كافة المستويات.

من جانبه، أكد اليماحي دعم البرلمان العربي للتطور المتنامي الذي تشهده العلاقات العربية الروسية، والتي ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في الكثير من المجالات، مؤكدًا كذلك دعم البرلمان العربي لمخرجات اجتماعات منتدى التعاون العربي الروسي بين جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية. كما أكد اليماحي دعم البرلمان العربي لمبادرة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن التحضير لعقد أول قمة عربية روسية على مستوى رؤساء وقادة الدول، لما ستمثله من نقلة نوعية في تعزيز وتطوير العلاقات العربية الروسية.

وأعرب اليماحي عن شكر وتقدير البرلمان العربي لمواقف روسيا الاتحادية الشجاعة تجاه القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مؤكدًا على أهمية دعم روسيا الاتحادية للجهود العربية التي تهدف إلى تسوية الأزمات القائمة في المنطقة العربية، بإرادة عربية خالصة بعيدًا عن أية تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

حضر اللقاء من البرلمان العربي، اللواء طارق نصير، نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب حمد الملا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والنائب يوسف رحمانية، عضو البرلمان العربي، والدكتور طارق الشمري، عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي، الدكتور أشرف عبدالعزيز، المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

جدير بالذكر أن ميخائيل بوجدانوف ليونيدوفيتش، الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لديه خبرة كبيرة في الشؤون العربية، حيث سبق أن عمل كسفير لروسيا الاتحادية في اليمن ولبنان ومصر وسوريا وجامعة الدول العربية.