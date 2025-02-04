حماس: الاحتلال يواصل مراوغته في تنفيذ المسار الإنساني باتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مراوغته في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، ويتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحا، وخاصة الخيام والبيوت الجاهزة، والوقود والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء، أن «ما تم تنفيذه في هذه الجوانب أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، ما يعني عدم التزام واضحا في الموضوع الإغاثي والإنساني».

وأشارت إلى أن «العدوان الإسرائيلي على القطاع خلّف دماراً كبيراً خاصة في شمال القطاع، حيث أعدم الاحتلال كل مظاهر الحياة فيه، من تدمير شبه شامل للمنازل والمستشفيات وآبار المياه والمدارس والبنية التحتية؛ ما يجعل الإغاثة مسارا مركزياً في اتفاق وقف إطلاق النار».

ودعت الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة الأشقاء في مصر وقطر، للتدخل ومعالجة الخلل في تطبيق البرتوكول الإنساني في الاتفاق.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع تحول إلى «منطقة منكوبة» نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرا وخلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وخسائر بشرية غير مسبوقة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن العدوان خلّف 61 ألف شهيد، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب 9268 مجزرة بحق العائلات، وتسبب في نزوح مليوني فلسطيني.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته، مُحملًا الاحتلال وواشنطن المسئولية الكاملة عن تداعيات عدم التزام الاحتلال بتعهداته.