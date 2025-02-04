تعديلات عديدة في قائمة إشبيلية بعد فترة الانتقالات الشتوية

حسم إشبيلية، خطته لفترة الانتقالات الشتوية بتسجيل لاعبين إثنين، وفك الارتباط مع 5 من الفريق الأول، وبذلك خفض ميزانية الرواتب للاعبين.

وغادر الفريق كل من خيسوس نافاس، الذي كان قد أعلن منذ الموسم الماضي عن اعتزاله في ديسمبر؛ والأرجنتيني جونزالو مونتييل، الذي انتقل إلى صفوف ريفر بليت الأرجنتيني؛ والأرجنتيني أيضًا فالنتين باركو، الذي عاد من إعارته إلى برايتون الإنجليزي ليبدأ أخرى في ستراسبورج الفرنسي.

كما غادر لاعب خط الوسط بيدرو أورتيز بانتقاله إلى قرطبة (دوري الدرجة الأولى)، وكذلك المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، الذي سيلعب على سبيل الإعارة ما تبقى من الموسم في ميدلسبره، من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

واقتصرت تعاقدات الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية على لاعبين إثنين، وهما الجناح السويسري روبن فارجاس، القادم من أوجسبورج؛ والمهاجم النيجيري أكور أدامز، من مونبلييه الفرنسي، بعقد يمتد حتى 2029 لكل منهما.