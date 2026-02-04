صحة سوهاج تضبط مستوصفا طبيا غير مرخص في المراغة

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز المراغة، في إطار تشديد الرقابة على القطاع الطبي الخاص والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الحملة نُفذت تحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة فرق التفتيش بإدارة العلاج الحر بالمراغة، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وقوات الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط مستوصف طبي غير مرخص يضم معمل تحاليل ومركز علاج طبيعي وعددًا من العيادات الخاصة، تعمل جميعها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حيث تم تشميع المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الخاصة، والقانون رقم 13 لسنة 2025 الخاص بتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى.

وأكد دويدار استمرار الحملات المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، مع تطبيق إجراءات رادعة تجاه أي منشأة تُعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة المرضى أو جودة الخدمات الطبية المقدمة.