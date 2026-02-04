أرواح في المدينة تحصد جائزة أفضل مشروع ثقافي فني بمعرض القاهرة للكتاب

فازت مبادرة «أرواح في المدينة» بجائزة أفضل مشروع ثقافي فني، ضمن جوائز الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تسلّم الجائزة مؤسس المشروع الكاتب الصحفي محمود التميمي.

وانطلقت «أرواح في المدينة» قبل نحو أربع سنوات، ضمن مشروع «القاهرة عنواني»، الذي أطلقه التميمي بهدف حفظ الهوية المصرية، واستدعاء الشخصيات والأماكن والنصوص التي صنعت روح المدينة، وتقديمها في قالب تفاعلي يجمع بين الحكي والتوثيق والفن، بما يعيد وصل الحاضر بجذوره التاريخية.

وتنظم «أرواح في المدينة» لقاءً وأمسية شهرية لجمهورها في التاريخ المماثل من كل شهر، يستضيفها المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتشهد حضورًا لافتًا من الشخصيات العامة، والكتّاب، والصحفيين، والمهتمين بالذاكرة والتراث المصري.

- ليلة أم كلثوم.. تتجاوز مصر

ومن خلال «ليلة أم كلثوم» التي أُقيمت مطلع يناير 2025، تجاوزت «أرواح في المدينة» مسرح أوبرا القاهرة، حيث جرى توجيه الدعوة للتميمي لتكرار الأمسية في أوبرا الإسكندرية ودمنهور، إلى جانب تقديمها خارج مصر في كل من قطر والإمارات والأردن، ضمن فعاليات ثقافية متعددة.