تقرير: غسيل أموال بالمليارات يصل من روسيا للغرب

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كشف تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، أن عدة مليارات يورو من الأموال المغسولة وصلت للغرب من روسيا عبر نظام معقد لغسيل الأموال.

وحسب الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، فإن نصيب ألمانيا وحدها من هذه الأموال بلغ نحو 190 مليون يورو.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى وثائق سُربت إلى مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد .وقالت الصحيفة إنه تم تحليل هذه الوثائق من جانب أكثر من 20 مؤسسة إعلامية.

ومن بين هذه الأموال تحويلات بنكية و اتفاقيات و فواتير.

وجاء في التقرير أن مصرفَيْن من لتوانيا لعبا دورا أساسيا في هذه التحويلات.