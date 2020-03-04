وزير الإعلام اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب جرائم بحق المدنيين في محافظة الجوف

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الثلاثاء، إن تقارير ميدانية، تؤكد ارتكاب مليشيا الحوثي، جرائم إعدام ميداني في مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف.

وأضاف الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "التقارير تؤكد ارتكاب المليشيا إعدام ميداني وتصفية للجرحى في مستشفى الحزم واختطافات واعتقالات للكادر الطبي وأكاديميين وموظفين في المكاتب التنفيذية، ومداهمة لعشرات المنازل وترويع الأطفال والنساء، واقتحام ونهب للمحال التجارية".

وأشار الإرياني إلى أن التقارير أكدت نزوح أكثر من 25 ألفا من المدنيين شيوخ ونساء وأطفال "في أكبر موجة نزوح في المدينة منذ 2014 بعد عمليات الانتقام والتنكيل التي مارستها المليشيا الحوثية دون أي وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني".

واتهم الإرياني، مليشيا الحوثي بالتحصن بمن تبقي من المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة.

وأوضح أن هذه "الجرائم" تتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث "الذي لم يحرك ساكنا تجاه عدوان المليشيا الحوثية على محافظة الجوف".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الاتهامات حتى الان.

وسيطر الحوثيون على مدينة الحزم في محافظة الجوف المحاذية للملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، عقب معارك مع قوات الجيش الحكومي.