 ترامب: الناتو دون واشنطن لن يكون قويا - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 3:09 م القاهرة
ترامب: الناتو دون واشنطن لن يكون قويا

أنقرة - الأناضول
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 2:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 2:41 م

• الرئيس الأمريكي قال إن الحلف أصبح بوضع "أفضل أكثر" بعد توليه منصبه


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حلف شمال الأطلسي "ناتو" لن يكون قويا جدا دون الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في البيت الأبيض بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لولايته الرئاسية الثانية.

وأشار ترامب إلى أن الناتو أصبح بوضع "أفضل أكثر" بعد توليه منصبه، مبينًا أن علاقته جيدة مع الحلف.

ولفت إلى أن "الحلف قوي بقدر قوة الولايات المتحدة"، وقال: "إذا لم نقف إلى جانب الناتو، فلن يكون حلف الناتو قويا للغاية".

والأسبوع الماضي، ادعى الرئيس الأمريكي في تدوينة أن حلف الناتو مدين للولايات المتحدة بقدراته الردعية.

