ألمانيا تحظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية بسبب كورونا

قررت ألمانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية للخارج، وذلك في إطار إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت لجنة إدارة الأزمات التابعة للحكومة اليوم الأربعاء عقب مشاورات في برلين أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية.

وبناء على أمر من وزارة الاقتصاد الألمانية، سيُحظر تصدير مستلزمات الحماية الطبية مثل أقنعة التنفس والقفازات وسترات الوقاية إلى الخارج، وسيُجرى استثناء ذلك فقط تحت شروط ضيقة، مثل التصدير في إطار حملات إغاثة دولية.

وتقلصت مستلزمات الحماية الطبية على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا. وحذر اتحاد الأطباء الألماني من أن المخزون الأساسي لمستلزمات الحماية لن يكفي على مستوى ألمانيا حال تزايدت أعداد حالات الاشتباه.

وأعلنت ولاية شمال الراين-ويستفاليا عزمها شراء مليون قناع حماية للأطباء وأطقم الرعاية. كما تعهدت بتوفير مساعدات لمنطقة هاينزبرج التي سجلت عشرات الإصابات.

وقال وزير الصحة بالولاية، كارل-يوزف لاومان، اليوم الأربعاء في دوسلدورف: "دبرنا أكثر من 7 آلاف قناع حماية ونحو 3 آلاف سترة حماية، وألفي من مستلزمات الاختبارات، وأرسلناها إلى هاينزبرج".