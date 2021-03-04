برشلونة يقهر أشبيلية بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا

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واصل برشلونة صحوته وحجز مكانا لنفسه بجدارة في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / صفر على أشبيلية مساء الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل برشلونة إلى نهائي البطولة بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث سبق لأشبيلية الفوز على ملعبه 2 / صفر ذهابا.

ويلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين ليفانتي وأتلتيك بلباو مساء اليوم الخميس علما بأن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بلباو انتهت بالتعادل 1 / 1 .

وحسم برشلونة مباراة الإياب لصالحه في الوقت الإضافي بعدما أنهى الوقت الأصلي بالفوز 2 / صفر وهي نفس النتيجة التي فاز بها أشبيلية ذهابا.

وقدم برشلونة اليوم نسخة جديدة من "ريمونتادا" تاريخية للفريق حيث بدد آمال أشبيلية الذي كان الأقرب للتأهل.

كما أكد برشلونة أنه استعاد كثيرا من اتزانه في هذا الموسم الذي عانى فيه الأمرين.

وجاء الفوز على أشبيلية مساء الأربعاء بعد ثلاثة أيام فقط من فوز برشلونة على نفس الفريق 2 / صفر في عقر داره بالدوري الإسباني.

وأنهى برشلونة الشوط أول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 فيما شهد الشوط الثاني ضربة جزاء ضائعة لأشبيلية عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 73 .

وفيما تأهب أشبيلية للخروج بهذه النتيجة ، سجل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد دقيقتين فقط من طرد فيرناندو ريجس لاعب أشبيلية ، ليدفع بيكيه باللقاء إلى وقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي ، سجل مارتن برايثويت الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 95 فيما تلقى أشبيلية لطمة أخرى بطرد لاعبه لوك دي يونج في الدقيقة 103 ليضاعف من صعوبة المهمة على الفريق ويسهل مهمة برشلونة في الخروج فائزا بالمباراة وبطاقة التأهل للنهائي.

وأعادت هذه الريمونتادا لبرشلونة ذكريات الريمونتادا الشهيرة للفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي حققها برشلونة في آذار/مارس أيضا ولكن في عام 2017 .

وكان برشلونة خسر صفر / 4 أمام سان جيرمان صفر / 4 ذهابا في باريس لكن الفريق الكتالوني أنهى مباراة الإياب لصالحه في برشلونة بالفوز 6 / 1 وبالفوز 6 / 5 في مجموع المباراتين.

ويمثل الفوز على أشبيلية والتأهل لنهائي كأس إسبانيا دفعة قوية لبرشلونة قبل أسبوع واحد من مباراته المهمة أمام سان جيرمان أيضا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال هذا الموسم حيث يلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل في باريس علما بأن سان جيرمان فاز على برشلونة 4 / 1 في عقر داره ذهابا.

كما يمثل هذا الفوز والتأهل لنهائي الكأس خطوة مهمة من برشلونة لإنقاذ موسمه الحالي من الفشل.

وكان برشلونة قدم أمام أشبيلية في الدوري يوم السبت الماضي واحدا من أفضل عروضه في الموسم الحالي.

ثم قدم في مباراة الكأس ما يؤكد أن الفريق استعاد كثيرا من اتزانه وإن كانت فرصة الفريق في مواصلة مسيرته بدوري الأبطال والدوري الإسباني لا تزال صعبة خاصة وأنه يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق خمس نقاط خلف أتلتيكو مدريد وتتبقى للأخير مباراة مؤجلة.

وقدم ديمبلي لبرشلونة أفضل بداية ممكنة في المباراة حيث سجل هدف التقدم في الدقيقة 12 بتسديدة قوية في سقف مرمى أشبيلية.

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب في المباراة ولكنه احتاج إلى خبرة وتألق حارس مرماه الألماني مارك أندري تير شتيجن الذي تصدى لضربة جزاء سددها لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 73 .

ورغم طرد فيرناندو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة ، كان أشبيلية قادرا على الخروج بالنتيجة الكافية لتأهله إلى النهائي ، ولكن بيكيه سجل هدف برشلونة الثاني بعدما هيأ له زميله الفرنسي أنطوان جريزمان الكرة أمام المرمى.

وبعد خمس دقائق من بداية الوقت الإضافي ، سجل البديل برايثويت هدف برشلونة الثالث بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من زميله جوردي ألبا.