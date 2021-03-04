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المخرج بلال العربي ينتهي من تصوير فيلم «المرايا»

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 8:12 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 8:12 ص

 انتهي المخرج بلال العربي، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "المرايا"، وبدأ على الفور عمليات مونتاج ومكساج الفيلم عقب الانتهاء من تصوير آخر المشاهد.
وقال العربي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الأربعاء، إن العمل يتناول قصة فتاة في العشرينات تعاني من الاكتئاب بسبب التنمر والشعور بعدم تقبل المجتمع لها وكثرة التعليقات السلبية، وتلاحظ ذلك في نظرات المحيطين بها وطرق معاملاتهم لها، في ظل عدم اهتمام العائلة والشعور بالوحدة وغياب الدعم الأسري.
وتابع العربي أن الفيلم سيتم عرضه على بعض الشاشات الفضائية، وعلى منصة "اليوتيوب"، والمشاركة به في بعض المهرجانات.
الفيلم من بطولة الفنان رضا إدريس وعدد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم: ميار نور الدين، جرجس بولس، انتصار، عمرو سعدون، لوجينا الخولي، ومن إنتاج جرجس بولس، ومن تأليف وإخراج بلال العربي.

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