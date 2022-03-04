أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل تدريبية حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية لـ"شباب الإعلاميين والصحفيين" تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى في مواجهة مخططات إسقاط الدول" خلال الفترة من (27 فبراير حتى 2 مارس 2022) بمُشاركة نُخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واختصت الدورة السادسة عشر عدد من الإعلاميين والصحفييين إداراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة في تنمية الوعى الجمعي للمواطنين التي يواجهها الأمن القومي.

ناقشت الورشة التدريبية عدداً من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي، أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج ومن أبرزها: نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، والسعي نحو أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة وإعلامهم بالجهود غير المسبوقة والإنجازات والمشاريع القومية التي تحققت في الآونة الأخيرة لتخفيف المعاناة على كاهل المواطنين.

وفي ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة بها، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية في نفوس المشاركين.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تأكيد المسؤولية المشتركة بين كافة أجهزة الدولة للتصدى لكافة التحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري.