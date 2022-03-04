بولتيكو: قنوات RT الروسية تعمل على تليجرام في أوروبا رغم حجبها في منصات أخرى

ذكرت مجلة "بولتيكو" الأوروبية، أنه على الرغم من حجب كل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتيك توك قنوات "آر تي" الروسية وقنواتها باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية من منصاتهم بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشبكة الإعلامية المدعومة من الحكومة الروسية، ما زالت القناة موجودة على منصة تليجرام.

وأشارت المجلة الأوروبية إلى أن تلك المؤسسة ما زالت حية على تليجرام، برنامج المراسلة المشفر، حتى بعد أن قالت الشركة إنها اتخذت خطوات لحظر آر تي في الكتلة الأوروبية.

وتتطلب عقوبات أوروبا حجب بث "آر تي" من البث التلفزيوني ومنصات مشاركة الفيديو ومقدمي خدمات الإنترنت ومجموعة من الشبكات الرقمية الأخرى في محاولة لمنعها من الوصول إلى جمهور كبير عبر الإنترنت في الغالب.

وقالت المجلة، إن شبكة RT الروسية مازالت تتمتع بالحرية على تليجرام في الاتحاد الأوروبي.