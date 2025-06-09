 تشيلي.. استطلاع الرأي الأخير يظهر تقدم المرشحة الشيوعية للانتخابات الرئاسية جانيت جارا على كارولينا توها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تشيلي.. استطلاع الرأي الأخير يظهر تقدم المرشحة الشيوعية للانتخابات الرئاسية جانيت جارا على كارولينا توها

جانيت جارا وكارولينا توها
جانيت جارا وكارولينا توها
سانتياجو (تشيلي) - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 يونيو 2025 - 12:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يونيو 2025 - 12:04 ص

ذكرت صحيفة دياريو فينانسييرو أن الشيوعية جانيت جارا تفوقت على كارولينا توها بين المرشحين الرئاسيين من التحالف الحاكم في تشيلي، وفقا لأحدث استطلاع للرأي أجراه مركز كاديم.

وحصلت جارا على تأييد 8% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقارنة بـ 7% فقط لـ توها، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلى صعيد تيار اليمين، حصل المحافظ المتشدد خوسيه أنطونيو كاست على 17% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقارنة بـ 16% للمرشحة من يمين الوسط إيفلين ماثي.

وأظهر الاستطلاع أن 32% من الأشخاص لم يحسموا خياراتهم أو لم يجيبوا على أسئلة الاستطلاع، بينما لم تحدد الصحيفة هامش الخطأ.

وأظهر استطلاع منفصل أجرته شركة كريتريا حصول جارا على 7% من الأصوات، بينما حصلت توها على 8%.

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