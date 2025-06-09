ذكرت صحيفة دياريو فينانسييرو أن الشيوعية جانيت جارا تفوقت على كارولينا توها بين المرشحين الرئاسيين من التحالف الحاكم في تشيلي، وفقا لأحدث استطلاع للرأي أجراه مركز كاديم.



وحصلت جارا على تأييد 8% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقارنة بـ 7% فقط لـ توها، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وعلى صعيد تيار اليمين، حصل المحافظ المتشدد خوسيه أنطونيو كاست على 17% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقارنة بـ 16% للمرشحة من يمين الوسط إيفلين ماثي.



وأظهر الاستطلاع أن 32% من الأشخاص لم يحسموا خياراتهم أو لم يجيبوا على أسئلة الاستطلاع، بينما لم تحدد الصحيفة هامش الخطأ.



وأظهر استطلاع منفصل أجرته شركة كريتريا حصول جارا على 7% من الأصوات، بينما حصلت توها على 8%.