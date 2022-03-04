وزير الخارجية المغربي يبحث مع نظيره الأرجنتيني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، مع وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني سانتياجو أندريس كافيرو، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في عدد من المجالات.

ووفق بيان الخارجية المغربية، أشاد الوزيران بالتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال حوار سياسي بناء وتوافق في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، كما أكدا وجود إرادة مشتركة لقائدي البلدين لمواصلة توطيد العلاقات الثنائية، في إطار تعاون مفيد للطرفين، قائم على القيم المشتركة لاحترام السيادة ووحدة أراضي الدول.

وتطرقت المباحثات إلى الرغبة المشتركة بين البلدين في تقوية الإطار القانوني الثنائي، كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية والدورة الخامسة للجنة المشتركة بين المغرب والأرجنتين، بالإضافة إلى عقد منتدى للأعمال وتبادل الزيارات بين الجانبين من أجل وضع أساس شراكة نموذجية لما فيه صالح البلدين.

وأشار البيان، إلى أن الوزيرين أبديا استعدادهما للمشاركة في أي مشروع يشمل تبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية والبلدان الأمريكية اللاتينية، ولاسيما في مجال الزراعة.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، شدد بوريطة وكافيرو على الحاجة إلى تعزيز تشاورهما داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وخصوصا من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقتان، ولاسيما الإرهاب والهجرة والتغير المناخي.