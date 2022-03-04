إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات قوية في خاركيف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي انفجارات قوية في خاركيف، حسبما أوردته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قد قالت في وقت سابق إنّ المعارك (مع القوات الروسية) مستمرة في مدينة هوستوميل في محيط العاصمة كييف.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة قولها إن القوات الأوكرانية تمكّنت من تدمير ٢٠ عربة روسية مصفحة خلال معارك الخميس.

في سياق متصل، أفاد مستشار في الرئاسة الأوكرانية بأن قواتهم تطارد الجنود الروس في نيكولاييف جنوبي البلاد.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.