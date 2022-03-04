الولايات المتحدة: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة ضد روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع روسيا، لكنها تبذل جهودا كبيرة مع الحلفاء لدعم أوكرانيا.



وأضاف في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا - هذا ما تطلبه كييف - سيقود لحرب شاملة ضد روسيا، معقّبًا: "نحن نفعل ما بوسعنا لدعم أوكرانيا".



وأشار إلى أن هناك دعمًا دوليًّا كبيرًا لأوكرانيا وسعيها للحرية مقابل ضغط كبير على روسيا، مؤكّدًا إحداث تأثير ملحوظ ومتزايد على الاقتصاد الروسي خلال فترة وجيزة.



وتابع: "نحن على تواصل مستمر مع المسؤولين الأوكرانيين وننسق معهم احتياجاتهم".



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.



فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.