أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنه بحسب آخر معلومات استخباراتية بشأن الحرب في أوكرانيا، فان مدينة "ماريوبول" مازالت تخضع لسيطرة أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية - في تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الجمعة - بأن مدينة "ماريوبول" لاتزال تحت السيطرة الأوكرانية، ولكن من المحتمل أنه تم تطويقها من قبل القوات الروسية؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية للمدينة تعرضت لضربات روسية مكثفة.

وفي سياق منفصل، أكدت الوزارة أن مستويات الإشعاع "لاتزال ضمن الحدود العادية" في محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا والتي شب بها حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم /الجمعة/.

جدير بالذكر أن مدينة "ماريوبول"، الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي بها الميناء الأوكراني الرئيسي على بحر آزوف، تعد موقعا لهجمات مكثفة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية يوم الخميس الماضي.

وتعتبر المدينة هدفا رئيسيا للقوات الروسية؛ حيث إن قطع أوكرانيا عن الوصول للميناء سيوجه على الأرجح ضربة قاصمة للاقتصاد.

كما أن السيطرة على المدينة، بالإضافة إلى مدينة "خيرسون" المطلة على البحر الأسود، سيوفر لروسيا ممرا بريا لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.