هايتي: اعتقال 7 مسؤولين على خلفية تدافع مميت أودى بحياة 25 شخصا

أعلنت السلطات في هايتي اعتقال سبعة مسؤولين على خلفية تدافع مميت أسفر عن مقتل 25 شخصا في قلعة تاريخية شمال البلاد، بحسب ما ذكرته الشرطة يوم الاثنين.

ومن بين الموقوفين خمسة من عناصر الشرطة في بلدية ميلو الشمالية، إضافة إلى موظفين اثنين في المعهد الوطني لحماية التراث. وأوضحت الشرطة الوطنية أنهم قيد الاحتجاز والتحقيق دون الكشف عن طبيعة الاتهامات.

ووقع الحادث يوم السبت في قلعة "سيتياديل لافيريير" في ميلو، وهي موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وجاءت الاعتقالات بعد زيارة قامت بها وحدة خاصة من الشرطة الجنائية إلى موقع الحادث في إطار التحقيق.

وكان عدد كبير من صغار السن، بينهم أطفال، قد تجمعوا في الموقع لحضور فعالية يعتقد أنها رُوج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت تقارير إعلامية بأن الأمطار الغزيرة أدت إلى حالة من الذعر.

وقال عمدة ميلو ويسنر جوزيف لصحيفة "ميامي هيرالد" إن معظم الضحايا لاقوا حتفهم نتيجة الاختناق.

وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام من الثلاثاء إلى الخميس. وتعد القلعة، التي بناها عبيد سابقون، رمزا لنضال هايتي من أجل التحرر من الحكم الاستعماري الفرنسي.