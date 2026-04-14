طهران تحمل واشنطن مسؤولية فشل محادثات السلام الأخيرة في إسلام أباد

حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة مسؤولية فشل محادثات السلام الأخيرة التي عقدت في إسلام آباد، مشيرا إلى ما وصفه بالمطالب المفرطة وغياب الإرادة السياسية لدى كبار المسؤولين الأمريكيين.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال بزشكيان إن هذه العوامل حالت دون التوصل إلى اتفاق، وفق ما نقلته هيئة البث الإيرانية الناطقة بالإنجليزية "برس تي في" يوم الاثنين.

وأضاف: "على الرغم من التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها بين الأطراف، فإن المبالغة وغياب الإرادة السياسية لدى كبار المسؤولين الأمريكيين حالا دون إتمام الاتفاق".

وأكد أن الدبلوماسية لا تزال هي الخيار المفضل لإيران، مع الحفاظ الكامل على الكرامة الوطنية والسيادة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا محادثات مباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بوساطة باكستانية، إلا أن المفاوضات انتهت دون تحقيق نتيجة ملموسة.