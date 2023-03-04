 مسئولة أممية تدعو لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب - بوابة الشروق
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مسئولة أممية تدعو لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب

أ ش أ
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 9:50 م | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 9:50 م

دعت مُقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت ألبانيز- في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية- إن التحقيق ضروري لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب.

وتأتي تصريحات ألبانيز، بعد أن أصدرت ست دول أوروبية بيانا مشتركا، يدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني.

وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


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