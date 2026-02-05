روسيا وأوكرانيا تتبادلان 314 أسيرا بوساطة إماراتية أمريكية

أجرت روسيا وأوكرانيا، الخميس، عملية تبادل للأسرى، شملت إطلاق كل منهما سراح 157 جنديا أسيرا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن 157 جنديا روسيا عادوا من أوكرانيا، في حين تم تسليم 157 أسيرا لأوكرانيا.

وذكر البيان، أن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة قدمتا مساعدات إنسانية طيلة عملية تحرير الجنود الروس.

وأوضح البيان، أن الجنود الروس المحررين موجودون في بيلاروسيا، وسيتم نقلهم إلى البلاد لتلقي العلاج والتأهيل في المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.

يشار أن الجولة الأولى من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، من أجل حل الأزمة، عقدت في أبوظبي يومي 23 و24 يناير الماضي، وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين الأطراف أمس واختتمت اليوم.