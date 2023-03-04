غرفة صناعة الحبوب: تعاقد التموين على شراء 240 ألف طن قمح روسي يعزز المخزون الاستراتيجي

أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين مؤخرا على شراء 240 ألف طن قمح روسى سيعزز المخزون الاستراتيجي من القمح الذى يتجاوز حاليا 4.5 شهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الغذائية.

وقال السلامونى - في بيان له اليوم السبت - إنه من المستهدف توريد 4 ملايين إلى 5 ملايين طن قمح محلى لصالح وزارة التموين لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم والذى يصرف لما يقرب من 71 مليون مواطن على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، رغم أن تكلفة الرغيف تقرب من 95 قرشا، إلا أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة لاستمرار دعم الخبز لصالح المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية كما ان سعى وزارة التموين لتوفير الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة حيث من المقرر بدء التجربة قريبا ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توفير الخبز لجميع المواطنين وتخفيف العبء عليهم.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إلى حرص الدولة على التوسع في السعة التخزينية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول الصويا وكافة محاصيل الحبوب من خلال إنشاء صوامع متطورة وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في زيادة السعة التخزينية للأقماح على مدار السنوات الماضية.

وذكر أن توفير مثل هذه السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة سينعكس بالإيجاب على أسعار المنتجات مثل زيت الطعام والمخبوزات وأيضا الأعلاف لمربي الدواجن، الأمر الذى سيصب في صالح المستهلك من خلال حصوله على منتجات بأسعار اقتصادية وهو ما تقوم به الحكومة ووزارة التموين حاليا من خلال طرح السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 30% أو من خلال توفير الأعلاف والذرة الصفراء لمربى الدواجن مما يؤدي الى إحداث توازن في الأسعار بالأسواق.

وأوضح عبد الغفار السلاموني أنه تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر ،كما تستهدف وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل اجمالى السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا ،مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.