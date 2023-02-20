3 زلازل تضرب جنوب وجنوب شرق تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن 3 زلازل ضربت ثلاث ولايات في جنوب وجنوب شرق البلاد، اليوم السبت.

وقالت "آفاد"، إن زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

وضرب زلزال بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال الساعة 06:03 بالتوقيت المحلي صباح السبت، على عمق 7.23 كيلومترات.

وضرب زلزال ثالث بقوة 4.1 درجة فجر السبت قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة، جنوبي البلاد.

ووقع الزلزال الساعة 03:20 بالتوقيت المحلي على عمق 7 كيلومترات بحسب "آفاد".

وضرب زلزالان مدمران في السادس من الشهر الماضي جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بقوة 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وخلف الزلزالان أكثر من 50 قتيلا في سوريا وتركيا.

ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل.

وإجمالا، تضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو 8.8 مليون شخص.