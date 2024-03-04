كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 40% منذ مطلع ‏يناير الماضي حتى اليوم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك نتيجة الأحداث الجارية في البحر الأحمر‎.‎‏ ‏



وأعلن خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» ‏مساء الاثنين، عن انخفاض حمولات السفن 55%، في حين انخفضت عائدات الدولار بنسبة 50%. ‏



وأوضح أن هذا الانخفاض لا يعني أن جميع السفن حولت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرا إلى ‏توقف بعض السفن وتعطل حركة التجارة عن العمل إلى حين استقرار الأوضاع بالبحر الأحمر والعودة إلى ‏المرور عبر قناة السويس. ‏



وأعرب عن أمله في عودة هذه السفن إلى العمل مع استقرار الوضع في البحر الأحمر، موضحا أن سلاسل الإمداد ‏العالمية تشهد تراجعًا كبيرًا في الوقت الحالي، حيث انعكس ذلك على ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ‎.‎



وأشار إلى أن حادث جنوح سفينة «إيفرجيفن» في القناة لمدة 6 أيام؛ أدى إلى توقف 422 سفينة في انتظار عبور ‏القناة، كما توقفت العديد من السفن في موانئ دولها حتى تم حل المشكلة‎.



وأوضح أن حركة عبور السفن من رأس الرجاء الصالح يتطلب فترة من 12 إلى 15 يومًا، منوها أن هيئة قناة ‏السويس جاهزة للتعامل مع الضغط المتوقع مع عودة استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر‎.‎



وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل ‏على مدار 24 ساعة بنفس القدرة وتقدم كل الخدمات للسفن العابرة‎.‎