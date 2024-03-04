كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 40% منذ مطلع يناير الماضي حتى اليوم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك نتيجة الأحداث الجارية في البحر الأحمر.
وأعلن خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الاثنين، عن انخفاض حمولات السفن 55%، في حين انخفضت عائدات الدولار بنسبة 50%.
وأوضح أن هذا الانخفاض لا يعني أن جميع السفن حولت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرا إلى توقف بعض السفن وتعطل حركة التجارة عن العمل إلى حين استقرار الأوضاع بالبحر الأحمر والعودة إلى المرور عبر قناة السويس.
وأعرب عن أمله في عودة هذه السفن إلى العمل مع استقرار الوضع في البحر الأحمر، موضحا أن سلاسل الإمداد العالمية تشهد تراجعًا كبيرًا في الوقت الحالي، حيث انعكس ذلك على ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن حادث جنوح سفينة «إيفرجيفن» في القناة لمدة 6 أيام؛ أدى إلى توقف 422 سفينة في انتظار عبور القناة، كما توقفت العديد من السفن في موانئ دولها حتى تم حل المشكلة.
وأوضح أن حركة عبور السفن من رأس الرجاء الصالح يتطلب فترة من 12 إلى 15 يومًا، منوها أن هيئة قناة السويس جاهزة للتعامل مع الضغط المتوقع مع عودة استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة بنفس القدرة وتقدم كل الخدمات للسفن العابرة.