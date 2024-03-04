جامعة الوادي الجديد تطلق فاعليات الأسبوع البيئي

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، انطلاق فاعليات الأسبوع البيئي بالتعاون والتنسيق مع إحدى الجمعيات التنموية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإداري للجامعة، بإشراف الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور الدكتورة نجوي واعر، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع والدكتور جمال حسن المنسق العام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من الأساتذة والطلاب بالجامعة، من مختلف كليات الجامعة.



وأكد الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، أن إحياء العمل البيئي والاهتمام بالبيئة من أهم الأنشطة في جامعة الوادي الجديد التي تتضامن مع كل الجهات لإبراز الاهتمام بالبيئة، لافتا إلى دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة نحو الاهتمام بجميع قضايا البيئة.



ولفت إلى أن شباب الجامعات هم أمل مصر ويجب عليهم أن ينقلوا رسائل التوعية البيئية إلى المحيطين بهم والإهتمام بالبيئة ليس رفاهية وإنما أسلوب حياة.